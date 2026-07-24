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Shin Tae-yong Tak Mau Tragedi Ole Romeny Terulang, Minta Pemain Persija Lebih Hati-hati

Shin Tae-yong Tak Mau Tragedi Ole Romeny Terulang, Minta Pemain Persija Lebih Hati-hati
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Pelatih Shin Tae-yong saat memimpin Persija Jakarta berlatih di Persija Training Ground, Sawangan. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Bayang-bayang cedera membuat Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memasang kewaspadaan tinggi jelang Piala Presiden Elite 2026.

Pelatih asal Korea itu meminta para pemain tampil lebih hati-hati agar tidak bernasib seperti Ole Romeny pada edisi sebelumnya.

Persija memutuskan tampil dengan tim utama setelah menunda agenda pemusatan latihan di Thailand hingga 10 Agustus.

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Perubahan jadwal tersebut membuat Macan Kemayoran akhirnya ambil bagian pada Piala Presiden 2026 yang berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus.

Meski berstatus juara Piala Presiden 2018 dan mengincar hasil terbaik, Shin Tae-yong menegaskan anak asuhnya tidak boleh bermain secara sembrono.

Eks pelatih Timnas Indonesia itu mengingatkan bahwa risiko cedera selalu mengintai di ajang pramusim.

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Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. STY menyinggung insiden yang dialami Ole Romeny pada edisi sebelumnya.

Penyerang Oxford United sekaligus Timnas Indonesia itu harus menjalani operasi dan absen selama beberapa bulan setelah mengalami cedera akibat tekel keras saat menghadapi Arema FC.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong meminta timnya bermain hati-hati saat tampil di Piala Presiden Elite 2026. Ia tak mau pemainnya cedera seperti Ole Romeny.

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