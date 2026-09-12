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Shin Tae Yong Tak Salah Pilih Ivan Mamut

Shin Tae Yong Tak Salah Pilih Ivan Mamut
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Selebrasi Ivan Mamut seusai mencetak gol kemenangan Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9). Foto: Instagram/@persija

jpnn.com, JAKARTA - Striker baru Persija Jakarta Ivan Mamut langsung memberikan pembuktian di laga debut pada Super League 2026/27 saat melawan Persib Bandung.

Penyerang kelahiran 30 April 1997 itu berkontribusi dalam kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9).

Pada laga ini mantan penggawa NK Varazdin itu bermain dari bangku cadangan.

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Setelah baru bergabung pada Jumat (11/9) tercatat Mamut baru dimainkan pada menit ke-79 menggantikan Rayhan Hannan.

Keputusan Shin Tae-yong terbukti tepat setelah Ivan Mamut kemudian mampu mencetak gol kemenangan Persija di menit ke-90+2.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku senang adaptasi pemain asal Split, Kroasia itu sangat cepat di skema permainannya.

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“Ivan Mamut mampu memenuhi harapan dari saya pada malam hari ini. Dia punya kemampuan yang sangat baik dalam mencetak gol maka dari itu saya memainkannya,” ujar Shin.

Perlahan para Ivan Mamut memberikan pembuktian kepada penggemar Persija setelah buat gol lawan Persib.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong memuji performa Ivan Mamut di laga debut melawan Persib Bandung, Sabtu (12/9).

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