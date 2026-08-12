menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Shin Tae Yong Temukan Masalah Persija Jakarta, Menu Berat Menanti di Thailand

Shin Tae Yong Temukan Masalah Persija Jakarta, Menu Berat Menanti di Thailand

Shin Tae Yong Temukan Masalah Persija Jakarta, Menu Berat Menanti di Thailand
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta mulai memasuki fase penting dalam persiapan menyambut Super League 2026/27.

Setelah agenda Piala Presiden 2026, Macan Kemayoran kini mengalihkan fokus ke pemusatan latihan (TC) di Thailand.

Pelatih Persija Shin Tae Yong langsung memberikan perhatian serius terhadap kondisi tim. TC tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki sejumlah aspek yang dinilai belum maksimal sebelum kompetisi resmi bergulir.

Baca Juga:

Persija Bangun Fondasi Tim di Thailand

Persija bertolak ke Thailand pada Senin (10/8/2026). Agenda yang berlangsung selama 13 hari itu dimanfaatkan tim pelatih untuk meningkatkan kesiapan fisik sekaligus membangun fondasi permainan yang lebih solid.

Shin Tae Yong menyadari Persija belum memiliki kesempatan ideal untuk mengembangkan pola permainan secara menyeluruh.

Padatnya agenda pramusim membuat tim harus membagi fokus sehingga persiapan taktik belum berjalan sesuai rencana.

Baca Juga:

"Agenda sebelumnya membuat waktu kami untuk membangun taktik menjadi terbatas."

"Karena itu, di TC Thailand kami ingin kembali memperkuat fondasi tim, baik dari sisi kondisi fisik maupun pemahaman terhadap taktik yang akan diterapkan," katanya.

Shin Tae Yong menemukan pekerjaan rumah Persija Jakarta. TC di Thailand langsung diisi menu berat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI