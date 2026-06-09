Shin Tae Yong Tonton Laga Indonesia vs Mozambik di Tribun VVIP SUGBK

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong (STY), hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6) malam, untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra Mozambik.

Di SUGBK, STY hadir bersama penerjemahnya Jeong Seok-seo, yang akrab disapa Jeje, dan duduk di kursi VVIP barat.

Pria asal Korea Selatan itu terpantau tiba di tribun VVIP SUGBK beberapa menit setelah sepak mula pertandingan pukul 20.00 WIB. Adapun timnas Indonesia mencetak gol lewat kaki Ole Romeny pada menit ke-11.

Gol Romeny pun mengakhiri babak pertama untuk keunggulan Indonesia dengan skor 1-0.

Selama lima tahun di timnas Indonesia, meski belum bisa menghadirkan trofi, STY membawa tim Garuda mencapai pencapaian yang membanggakan, seperti meloloskan tiga tim nasional ke Piala Asia, lolos 16 besar Piala Asia 2023, menjadi peringkat keempat Piala Asia U23 2024, lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2027 sekaligus lolos ke Piala Asia 2027, hingga mengerek peringkat timnas dari peringkat 173 dunia ke peringkat 129 dunia.

Secara total, selama di tim Garuda ia sudah memimpin tim ini dalam 57 pertandingan yang diakhiri 26 kemenangan, 14 seri, dan 17 kekalahan.

Selain melatih tim senior, selama lima tahun di tanah air, pelatih berusia 55 tahun itu juga memimpin tiga tim nasional kelompok umur, yaitu tim U19, tim U20, dan tim U23.

Setelah kontraknya di timnas Indonesia diputus PSSI pada awal Januari tahun lalu, STY kemudian menjadi Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) selama 11 bulan.