Shin Tae Yong Ungkap Agenda Persija: Latihan Perdana 14 Juli, Ada Rencana TC ke Luar Negeri

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong mulai mematangkan persiapan klub menyambut musim baru Super League. Menurut Shin, Persija Jakarta akan latihan perdana pada 14 Juli 2026, sekaligus menyiapkan agenda pemusatan latihan (TC) di luar negeri.

Sebelum latihan dimulai, juru taktik asal Korea Selatan itu terlebih dahulu meninjau kondisi Persija Training Ground di Depok, Jawa Barat. Unggahan akun @persija dan @lestarindo_soccerfield di Instagram, memperlihatkan Shin didampingi penerjemahnya, Jeong Seok-seo, mengecek kesiapan setiap sudut lapangan.

Persija Jakarta menyatakan pengecekan tersebut merupakan bagian dari persiapan menyeluruh menghadapi kompetisi musim depan.

"Setiap detail itu penting. Pelatih Shin Tae Yong memastikan setiap sudut Persija Training Ground siap menyambut musim baru. Karena tim yang hebat dibangun jauh sebelum hari pertandingan tiba," tulis Persija.

Tak hanya memastikan fasilitas latihan siap digunakan, Shin juga membeberkan peta jalan persiapan tim.

Dia memastikan latihan perdana akan dimulai pada pertengahan Juli sebelum berlanjut ke agenda pramusim yang lebih intens.

Pelatih berusia 55 tahun itu juga mengungkapkan Persija telah menyusun rencana menggelar training camp di luar negeri demi meningkatkan kualitas persiapan Rizky Ridho dan kawan-kawan.

"Untuk latihan, kami akan memulainya pada 14 Juli 2026. Kemudian, bisa dikatakan bahwa rencana pemusatan latihan di luar negeri juga sudah disusun," ujar Shin.