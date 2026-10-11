Shin Tae Yong Ungkap Alasan tak Menjadikan Rizky Ridho Starter

jpnn.com - JAKARTA -- Rizky Ridho tak menjadi starter saat Persija Jakarta berhadapan dengan PSIM Yogyakarta pada laga pekan keempat BRI Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10.

Laga ini menjadi yang pertama kalinya Rizky Ridho tak menjadi starter. Ridho baru dimainkan Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong pada menit ke-76 menggantikan Fabio Calonego.

STY, panggilan akrab Shin Tae Yong, mengungkap alasannya tak menjadikan Rizky Ridho sebagai starter.

“Kapten Rizky Ridho mengalami akumulasi kelelahan selama periode FIFA ASEAN Cup 2026 sehingga tidak bisa tampil sebagai starter," kata STY dikutip dari laman resmi I.League, Minggu.

Tak adanya Ridho di lapangan membuat jabatan kapten tim diberikan kepada Radovan Pankov.

Adapun alasan Shin mencadangkan Ridho karena soal FIFA ASEAN Cup cukup masuk akal karena sang pemain selalu bermain dalam empat laga Timnas Indonesia sampai babak final kendati hanya sekali menjadi starter.

Tak lama setelah Ridho masuk, Persija mencetak gol pertama melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-77.

Mereka kemudian menambah tiga gol lewat dwigol Stjepan Loncar (81', 90+3') dan sepasang gol Kwon Chang-hoon (87').