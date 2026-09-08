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Shin Tae Yong Ungkap Kondisi Terkini Pemain Persija Seusai Laga Melawan Borneo FC

Shin Tae Yong Ungkap Kondisi Terkini Pemain Persija Seusai Laga Melawan Borneo FC
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Skuad Persija Jakarta saat berlatih perdana di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (8/9), setelah tiba dari Segiri, Samarinda. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menggelar persiapan awal untuk melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Laga Persija vs Persib akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9) sore. 

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong mengatakan bahwa saat ini para pemainnya masih melakukan penyesuaian seusai tiba di Jakarta, Senin (7/9) malam.

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Menurut Shin, para pemainnya masih dalam kondisi lelah.

“Kami baru kembali setelah perjalanan yang cukup panjang. Para pemain juga capai,” ujar Shin, Selasa (8//9). 

Dia mengatakan bahwa perjalanan dari Samarinda ke Jakarta sangat melelahkan.

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“Sebenarnya, memang sangat melelahkan. Saya saja capai, apalagi pemain. Coba pikirkan, kalau saya saja capai, pemain pasti jauh lebih capai,” tuturnya.

Shin berharap para pemainnya bisa memanfaatkan waktu recovery untuk melawan Persib Bandung pada laga pekan kedua Super League 2026/2027.

Shin Tae Yong mengungkap kondisi kini pemain Persija Jakarta seusai laga melawan Borneo FC.

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