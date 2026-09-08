Shin Tae-yong Ungkap Nasib Shayne Pattynama di Persija, Akan Dipinjamkan ke Arema FC?

jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong buka suara mengenai masa depan Shayne Pattynama.

Pemain kelahiran 11 Agustus 1998 itu santer dikabarkan akan dipinjamkan ke Arema FC pada musim 2026/27.

Menurut Shin, kabar tersebut tidak benar mengingat pemain asal Lelystad tersebut tengah menepi karena cedera.

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Mantan penggawa Buriram United itu terlihat menjalani latihan terpisah bersama Kwon Chang-hoon dan Doni Tri Pamungkas pada sesi latihan Selasa (8/9/2026).

“Shayne tidak masuk dalam daftar pemain karena mengalami cedera. Sekarang Shayne sedang cedera dan tidak masuk daftar pemain,” ujar Shin.

Persija Jakarta sendiri sejatinya tengah mengalami krisis pemain di sektor bek sayap kiri setelah Pratama Arhan dan Doni Tri Pamungkas mengalami cedera.

Praktis, pada laga melawan Borneo FC, Kyohei Yoshino dipasang di posisi tersebut meski terbiasa menjadi gelandang.

Menarik ditunggu langkah berikutnya dari Persija Jakarta setelah masih memiliki beberapa lubang di lini belakang.