Shin Tae-yong Ungkap Rahasia Persija Sapu Bersih 2 Laga Awal Super League 2026/27

jpnn.com - Persija Jakarta menutup dua laga awal Super League 2026/27 dengan hasil positif setelah meraih dua kemenangan.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 dan Persib Bandung 2-1.

Kedua tim tersebut sejatinya tampil impresif pada musim lalu dan bersaing dalam perebutan gelar juara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Menurut Pelatih Persija Shin Tae-yong, hasil positif tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen tim.

Rizky Ridho dan kolega mampu membangun kekompakan serta memiliki tekad untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap pertandingan.

"Kalau dilihat, yang paling penting adalah kemauan untuk menjadi satu tim," ujar Shin.

"Para pemain benar-benar menjadi satu kesatuan dan tidak menyerah sampai akhir."

Mental pantang menyerah tersebut diharapkan terus ditunjukkan Persija pada pertandingan-pertandingan berikutnya.