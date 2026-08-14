Shinera Entertainment Siap Gelar Pertunjukan Sirena: Air Mata dari Lautan

jpnn.com, JAKARTA - Shinera Entertainment akan menggelar pertunjukan bertajuk 'Sirena: Air Mata dari Lautan' pada 9-10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta.

Sirena: Air Mata dari Lautan merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talenta berbakat.

Disutradarai oleh Djaelani M. dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya.

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Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung.

"Menjadi sebuah keseruan tersendiri bagi saya untuk bisa men-direct drama musikal ini, disini saya juga menerapkan metodelogi teater untuk anak dalam penggarapannya, hasilnya bisa kita lihat sama-sama nanti, rasanya akan berbeda,” ungkap Djaelani M.

Dengan balutan kultur lokal, seni urban dan teknologi serta kreativitas tanpa batas, pertunjukan Sirena akan ditampilkan dengan penuh kecintaan bakal hubungan antar makhluk dan alamnya.

Kak Loly, pencetus ide dan penulis naskah Sirena, mengatakan dirinya selalu ingin membuat karya yang mampu membuka ruang seluas-luasnya bagi imajinasi dan cakrawala berfikir.

"Melalui Sirena, kami ingin mengajak anak dan keluarga memasuki dunia yang ajaib, tetapi tetap membawa nilai yang sangat dekat dengan kehidupan: tentang hubungan cinta dan keluarga, keberanian, penerimaan, dan bagaimana kita memperlakukan sesama serta alam sehingga setiap anak bisa mempunyai karakter, mindset yang baik, serta visi dan mengembangkan potensi diri nya, untuk mewujudkan impian sesuai dengan panggilan dan mimpi besarnya," ujar Kak Loly.