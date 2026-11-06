SHINPO Bergerak Bersama FoodCycle Indonesia Meminimalkan Food Waste

jpnn.com, JAKARTA - SHINPO, brand produk plastikrumah tangga dan furnitur asli Indonesia, berkolaborasi dengan FoodCycle Indonesia melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) “Cooking for Impact - Masak Bersama Berdampak” di dapur FoodCycle Hub Matraman, Jakarta Timur.

Dalam kegiatan ini, tim Shinpo terlibat sebagai relawan mulai dari menyortir dan menyiapkan bahan pangan berlebih yang masih layak konsumsi, memasak, mengemas hingga mendistribusikan makanan siap santap kepada peneri mamanfaat.

Kolaborasi ini menjadi aksi nyata untuk meningkatkan kesadaran terhadap persoalan food loss and waste sekaligus memperpanjang manfaat pangan yang masih layak dikonsumsi.

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Persoalan sisa pangan masih menjadi tantangan nyata di Jakarta. Kajian Badan Pangan Nasional tahun 2025 mencatat sekitar175.415 ton sisa pangan dan sampah makanan dari sektor hotel, ritel, usaha makanan dan minuman, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lima kota administrasi DKI Jakarta.

Dari jumlah tersebut, sekitar 53.495 ton atau 30,5% masih berpotensi diselamatkan, sementara sekitar 5.303 ton berpotensi didonasikan atau dipulihkan.

Melalui program Masak Bersama Berdampak, FoodCycle Indonesia mengolah surplus panganyang masih layak menjadi makanan siap santap.

Di tahun 2026, program ini telah menghasilkan sedikitnya 7.000 porsi makanan dengan keterlibatan 2.280 relawan.

Melalui Masak Bersama Berdampak, bahan pangan berlebih yang diterima FoodCycle terlebih dahulu disortir untuk memastikan kelayakannya, kemudian diolah menjadi makanan siap santap dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.