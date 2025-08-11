SHINPO Berkomitmen Dukung UMKM dan Pemberdayaan Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Shinpo, brand houseware dan furnitur plastik lokal yang diproduksi oleh PT Sahabat Intim Plasindo menyelenggarakan acara Influencer Gathering sekaligus demo masak spesial bertajuk “SHINPO Kreasi Rasa Merdeka” di sebuah Kitchen Studio di Jakarta Utara.

Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia 80.

Sebanyak 20 influencer perempuan dan sebagian di antaranya merupakan pelaku UMKM bidang kuliner hadir dalam kegiatan ini.

Selain demo masak, acara ini juga menjadi sarana untuk berbagi wawasan tentang mengolah bahan makanan, penyimpanan yang aman dan juga menjaga nutrisi agar tetap seimbang.

Acara ini merupakan wujud nyata dukungan SHINPO terhadap pemberdayaan perempuan dan pertumbuhan UMKM, khususnya di bidang kuliner.

“SHINPO telah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga Indonesia selama lebih dari 40 tahun, menyediakan solusi praktis yang mendukung keluarga Indonesia dan juga pelaku usaha. Dengan mengusung semangat nasionalisme dan bangga buatan Indonesia, SHINPO percaya bahwa kemerdekaan juga dapat dimaknai dengan mendorong kemandirian ekonomi keluarga, khususnya melalui UMKM dan pemberdayaan perempuan pelaku usaha,” ungkap Livia Halim, Marketing Manager PT. Sahabat Intim Plasindo dalam keterangan tertulis pada Senin (11/8/2025).

SHINPO Beri Wawasan, Pelatihan, dan Inspirasi Usaha Kuliner

Dalam suasana penuh semangat kemerdekaan, Shinpo menggandeng Chef Angie, finalis Top 8 MasterChef Indonesia sekaligus food scientist dan pelaku usaha kuliner untuk mendemonstrasikan dua resep hidangan khas bertema Kemerdekaan RI, yaitu Nasi Uduk Merah Putih dan Bugis Mandi Merah Putih.