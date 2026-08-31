Shinta Priwit Rilis Bangga Jadi Anak Indonesia, Libatkan Shabira Lala dan Hamudy BSA

jpnn.com, JAKARTA - Pencipta lagu sekaligus pembina bakat cilik, Shinta Priwit menghadirkan sebuah karya yang berjudul Bangga Jadi Anak Indonesia.

Lagu tersebut untuk pertama kalinya diperdengarkan kepada publik secara perdana pada 18 Agustus 2026, dibawakan oleh dua bintang cilik berbakat, Shabira Lala (Queen Lala) dan Hamudy BSA.

Shinta Priwit mengatakan Bangga Jadi Anak Indonesia lahir dari kerinduan agar anak-anak Indonesia tumbuh dengan hati yang penuh cinta tanah air. Mengangkat tema persatuan dan kebanggaan di tengah keberagaman, lagu itu menyampaikan pesan yang sederhana namun mendalam.

"Selalu menjaga persatuan, menjaga keindahan alam negeri, saling menyayangi tanpa membeda-bedakan, tidak membully sesama, serta tumbuh menjadi generasi anak Indonesia yang hebat, bahagia, dan tetap bersatu mencintai tanah air selamanya," ungkap Shinta Priwit.

Dengan irama yang ceria, lembut, dan penuh semangat, Shinta Priwit ingin menanamkan bahwa menjadi anak Indonesia adalah anugerah yang patut disyukuri, dari ribuan pulau yang indah, kekayaan budaya, keragaman suku dan bahasa, hingga kelezatan makanan di setiap daerah. Semua itu adalah kekayaan yang wajib dijaga dan disyukuri bersama.

Shinta Priwit memilih Shabira Lala dan Hamudy BSA untuk membawakan lagu ini bukan tanpa alasan.

Menurutnya, keduanya adalah cerminan anak Indonesia yang sesungguhnya: tulus, ceria, berbakat, dan penuh kasih sayang.

"Shabira Lala memiliki suara yang khas, lucu, dan anak-anak sekali, dengan pembawaan yang luwes serta menawan. Ia menyanyi dengan tulus dari hati, seolah ingin berbicara kepada seluruh saudaranya di penjuru Nusantara. Sedangkan Hamudy adalah model cilik yang ramah, cerdas, sopan, dan penuh semangat. Ia mewakili semangat anak Indonesia yang ingin mengenal kekayaan negerinya dengan bangga dan penuh rasa ingin tahu," jelasnya.