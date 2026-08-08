Sholeh Cilik

jpnn.com - Lihatlah video terakhirnya. Pekan ini. "Banyak yang tanya: kok, pipi Cak Sholeh tambah mboblem," ujarnya dalam bahasa Jawa-Suroboyoan.

"Kebetulan Cak Sholeh sedang sakit," ujarnya lagi. "Ini karena efek obat."

Cak Sholeh meninggal dunia kemarin. Dalam video-videonya ia selalu menyebut dirinya Cak Sholeh.

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Namanya memang Muhammad Sholeh. Asal Madura. Ia pengacara wong cilik yang amat populer. Antikorupsi. Konsisten.

Cak Sholeh sendiri tidak bisa dibeli. Ia paling gigih mempersoalkan keterlibatan pejabat daerah dalam korupsi dana anggaran jatah DPRD Jatim.

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Cak Sholeh juga juara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sudah 24 kali. Dua yang paling terkenal: calon tunggal kepala daerah dan keterpilihan calon anggota DPR/DPRD berdasar suara terbanyak.

Banyak anggota DPR/DPRD yang menikmati hasil perjuangan Cak Sholeh. Salah satunya Indah Kurnia. Tiap pileg nomor urut pencalonannyi terus dipindah ke lebih bawah. Indah terus saja terpilih –kali ini untuk periode keempat.