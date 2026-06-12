Shopee Cup ACC 2026: Debut Igor Tolic di Persib Langsung Dihantam Ujian Berat
jpnn.com - Persib Bandung bakal bertarung dalam turnamen Shopee Cup ASEN Club Championship (ACC) 2026.
Tergabung dalam grup "neraka", Persib harus bersaing dengan klub-klub juara di liga domestik masing-masing.
Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Port FC (Thailand), Lion City Sailors (Singapura), Cong An Ha Noi (Vietnam), dan Preah Khan Reach Svay Rieng (Kamboja) akan menjadi lawan Maung Bandung di fase grup.
Turnamen ini menjadi ajang pembuktian Persib yang baru saja tiga kali berturut-turut meraih gelar juara Super League. Ini juga jadi panggung pertama Igor Tolic sebagai pelatih anyar skuad Maung Bandung.
Igor mengaku dia dan timnya antusias ikut serta dalam kompetisi ACC. Ini merupakan kali pertama Persib terlibat pada kompetisi sepak bola antarklub Asia Tenggara itu.
Indonesia mengirimkan dua tim, yakni Persib Bandung sebagai juara dan Borneo FC, runner up Super League.
"Ini merupakan kompetisi baru bagi kami yang mana nantinya mempertemukan tim-tim terkuat dari Asia Tenggara. Kami senang bisa bersaing di level tertinggi dan berada di panggung besar ini," kata Igor, Jumat (12/6/2026).
Igor menuturkan tim-tim di Grup B seluruhnya berbahaya dan wajib diwaspadai. Meskipun Persib adalah kampiun di Liga Indonesia, tetapi klub lainnya pun juara di liga domestik masing-masing.
Pelatih baru Persib, Igor Tolic, mengungkapkan antusiasnya menjelang debutnya di kompetisi Shopee Cup ASEAN Club Championship 2026.
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