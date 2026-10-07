Shopee Cup: Borneo FC Bakal Main Bertahan di Kandang Buriram Malam Ini

jpnn.com - BURIRAM - Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo tidak ingin pasukannya sekadar datang dan bertanding di markas Buriram United pada laga perdana ASEAN Club Championship atau Shopee Cup 2026/27 pada Rabu (7/10) malam ini. Kick off mulai pukul 19.00 WIB.

Coach MJ menyadari lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Buriram United merupakan juara ACC dalam dua musim terakhir dan juga merajai liga utama Tailan.

"Mereka klub besar, tim yang hebat. Namun, kami sangat antusias datang ke sini. Ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi klub dan para pemain kami untuk tampil menunjukkan performa yang apik,” katanya.

Borneo FC pernah menghadapi Buriram di Chang Arena pada 9 Januari 2025. Ketika itu, tim harus pulang dengan kekalahan telak 0-4.

Salah satu pertanyaan besar yang muncul menjelang laga adalah bagaimana Borneo FC akan menghadapi tekanan tuan rumah.

Mauro Jeronimo menyadari timnya mungkin harus bertahan, tetapi tidak ingin hanya menunggu saja.

"Kami harus bertahan dengan baik di setiap zona dan memahami dinamika permainan. Saya sudah mempersiapkan tim untuk bertahan dengan baik di setiap bagian lapangan," ujarnya.

"Namun, kami datang untuk menampilkan performa yang bagus dan tentu saja berusaha memenangi pertandingan. Bagaimana tepatnya kami akan melakukannya, itu akan Anda lihat,” imbuh Jeronimo. (il/jpnn)