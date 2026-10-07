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Shopee Cup: Borneo FC dan Persib Sama-Sama Main di Tailan

Shopee Cup: Borneo FC dan Persib Sama-Sama Main di Tailan
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Kapten Borneo FC Juan Villa. Foto: borneofc

jpnn.com - BURIRAM - Runner up Super League musim lalu Borneo FC menantang Buriram United (Tailan) pada pekan pertama penyisihan Grup A ASEAN Club Championship atau ACC 2026/2027 dan akan disebut juga dengan Shopee Cup 2026/2027.

Sementara itu, jawara Super League Persib Bandung yang berada di Grup B, juga main di Tailan, mengunjungi markas Port FC.

Borneo FC akan melakoni laga di kandang Buriram United -juara bertahan ACC, di Stadion Buriram, Nai Mueang, Rabu (7/10) pukul 19.00 WIB.

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Persib dijamu Port FC di Stadion Thammmsat, Klong Luang, Kamis (8/10) pukul 19.00 WIB.

Shopee Cup 2026/2027 yang merupakan edisi ke-5 ACC diikuti 14 tim: tujuh di Grup A dan tujuh di Grup B.

Jadwal MD1 Grup ACC 2026/2027:

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Grup A
(7/10/2026) Buriram United vs Borneo FC 19.00 WIB
(7/10/2026) Ratchaburi FC vs Ho Chi Minh City Police 19.00 WIB
(7/10/2026) Kuching City vs Tampines Rovers 20.00 WIB
Cong An Ho Chi Minh City tak ada jadwal di MD1

Grup B
(8/10/2026) Lion City Sailors vs Cong An Ha Noi 18.30 WIB
(8/10/2026) Port FC vs Persib Bandung 19.00 WIB
(8/10/2026) Johor Darul Ta'zim vs PKR Svay Rieng 19.00 WIB
Shan United tak ada jadwal di MD1

Shopee Cup 2026/2027 yang merupakan edisi ke-5 ACC diikuti 14 tim, tujuh di Grup A dan tujuh di Grup B.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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