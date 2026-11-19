jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda memetik kemenangan perdana di penyisihan Grup A ASEAN Club Championship Shopee Cup.

Menjamu wakil Filipina, Manila Digger di Stadion Segiri, Rabu (18/11) malam WIB, Borneo FC menang 1-0 berkat gol pemain pengganti Asgal Habib mencetak gol pada sebelas menit sebelum laga usai.

"Habib memecah kebuntuan timnya melawan juara Philippines Football League," kupasan di halaman Asean United FC.

"Kemenangan tersebut membuat Borneo mengoleksi empat poin dari dua pertandingan awal, setelah sebelumnya bermain imbang melawan juara bertahan Buriram United FC pada laga pertama bulan lalu."

Kartu merah yang diterima Edward Ndecky pada menit ke-63 mengubah jalannya pertandingan untuk keuntungan Borneo.

Gelandang Manila Digger itu diusir keluar lapangan setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Aditya Warman.

"Hasil akhir ini memang layak didapatkan oleh tuan rumah yang tampil mendominasi," ulasan awak Asean United FC.

Sementara itu, si petahana Buriram United FC tumbang di kandang Ho Chi Minh City Police.