Shopee Cup: Borneo FC Menang, Juara Bertahan Tumbang
jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda memetik kemenangan perdana di penyisihan Grup A ASEAN Club Championship Shopee Cup.
Menjamu wakil Filipina, Manila Digger di Stadion Segiri, Rabu (18/11) malam WIB, Borneo FC menang 1-0 berkat gol pemain pengganti Asgal Habib mencetak gol pada sebelas menit sebelum laga usai.
"Habib memecah kebuntuan timnya melawan juara Philippines Football League," kupasan di halaman Asean United FC.
"Kemenangan tersebut membuat Borneo mengoleksi empat poin dari dua pertandingan awal, setelah sebelumnya bermain imbang melawan juara bertahan Buriram United FC pada laga pertama bulan lalu."
Kartu merah yang diterima Edward Ndecky pada menit ke-63 mengubah jalannya pertandingan untuk keuntungan Borneo.
Gelandang Manila Digger itu diusir keluar lapangan setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Aditya Warman.
"Hasil akhir ini memang layak didapatkan oleh tuan rumah yang tampil mendominasi," ulasan awak Asean United FC.
Sementara itu, si petahana Buriram United FC tumbang di kandang Ho Chi Minh City Police.
Hari ini penyisihan Grup B Shopee Cup bergulir, di antaranya laga Persib vs Shan United.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Laga Spesial, Persib Tampaknya akan Berpesta Gol Malam Ini
- Shan United Kerap Jadi Bulan-bulanan Klub Indonesia, Persib Siap Melanjutkan Tradisi?
- Sama-sama Dihukum PSSI, Persib Lebih Apes dari Persija
- Pelatih Shan United Sebut Persib Bandung Sangat Kuat!
- Persib Bandung Bidik Shan United, Sandy Walsh Punya Pesan Penting
- Ada yang Bikin Igor Tolic Siaga Menjelang Persib vs Shan United, Apa Itu?