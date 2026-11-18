jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda kudu mewaspadai tim yang bertandang ke Stadion Segiri, Rabu (18/11) malam.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, akan menjamu juara Philippines Football League, Manila Digger FC dalam lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Club Championship Shopee Cup.

Manila Digger datang ke Samarinda dengan pasukan yang segar dan mengerikan.

Buat Manila Digger, laga melawan Borneo menjadi yang pertama di Shopee Cup musim ini, karena mereka lulus sebagai dari jalur playoff.

Tim asuhan Joan Esteva ini berhasil mengamankan tempat di fase grup setelah mengalahkan Kasuka FC dari Brunei Darussalam dengan kemenangan agregat 9-2.

Manila Digger pun sedang on fire. Menantang Borneo FC dengan performa impresif, yakni memenangi seluruh enam pertandingan di awal PFL musim ini, memuncaki klasemen. Kemenangan itu termasuk atas tim peringkat kedua, Maharlika FC.

Sebaliknya, Borneo FC belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir mereka di berbagai kompetisi dan kini menempati papan tengah Super League.

Penjaga gawang Borneo FC Kadu Monteiro sudah mengingatkan rekan-rekannya untuk mewaspadai kekuatan kolektif Manila Digger FC.