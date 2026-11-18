jpnn.com - Persib Bandung akan menjawab tantangan Shan United FC pada matchday kedua ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tersebut, Persib membawa misi melanjutkan tren positif setelah menang 3-1 atas Port FC pada laga perdana.

Pelatih Persib Igor Tolic menilai Shan United bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Meski demikian, dia optimistis timnya mampu meraih hasil positif berbekal kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

"Shan United adalah tim yang bagus. Kami memulai dengan baik di kompetisi Shopee Cup, pertandingan pertama melawan Port FC berhasil dengan sukses. Kami meraih tiga poin," kata Tolic dalam konferensi pers pralaga Shopee Cup di GBLA, Rabu (18/11/2026).

Menurut Tolic, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan untuk menghadapi pertandingan tersebut. Persib masih harus membagi fokus dan tenaga karena tengah menjalani sejumlah kompetisi, termasuk Shopee Cup.

"Tidak ada yang spesial untuk dipersiapkan. Kami juga menonton tim lain bermain, tidak banyak pertandingan yang tersedia, tetapi kami menonton pertandingan-pertandingan di kompetisi Asia," tuturnya.

Dalam analisisnya, Shan United memiliki kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Wakil Myanmar itu juga dinilai berbahaya dalam situasi bola mati maupun serangan langsung melalui umpan panjang ke lini depan.

"Tim yang sangat kuat secara fisik, bagus dalam situasi bola mati, sangat direct, umpan-umpan jauh ke depan kepada para penyerang, umpan pantul, dan kemudian melanjutkan serangan kedua, mengisi kotak penalti, melepaskan umpan silang, dan mencoba mencetak gol lewat tembakan," jelasnya.