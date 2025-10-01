‘Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas’ Resmi Dimulai, 1.300 UMKM Berebut Modal Usaha Rp 1 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, resmi diluncurkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program itu merupakan kompetisi bagi UMKM yang hadir dalam format reality show, perdana dari Shopee.

Setelah resmi diluncurkan lebih dari 1.300 UMKM dari berbagai kota di Indonesia telah mendaftar dan telah terpilih 20 finalis.

Mereka akan dihadapkan dengan 6 tantangan berbeda untuk memperebutkan modal usaha dengan total Rp 1 Miliar dan mendapatkan gelar ‘Jagoan UMKM’.

Program ini hadir sebagai salah satu upaya Shopee dalam memberikan dukungan bagi kemajuan UMKM dengan warna dan semangat baru.

Seluruh peserta akan mendapatkan kesempatan pengembangan usaha melalui networking, mentorship serta coaching dari para pakar, promosi usaha, dan pemberian dana usaha.

Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia, Satrya Pinandita menyampaikan UMKM merupakan pilar penting bagi perekonomian Indonesia.

Shopee menyadari betapa pentingnya UMKM didukung agar bisa naik kelas.