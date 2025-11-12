Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views

menu
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, reality show UMKM perdana yang hadir dalam format web series di YouTube Shopee Indonesia, menutup enam episodenya dengan respons yang positif dari publik. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas menutup enam episodenya dengan respons yang positif dari publik.

Sejak penayangan perdananya, program reality show UMKM perdana yang hadir dalam format web series di YouTube Shopee Indonesia ini langsung menarik perhatian publik berkat perpaduan kisah inspiratif, drama kompetisi bisnis, dan pesan pemberdayaan yang kuat.

Hingga akhir penayangan, program ini berhasil mencatat lebih dari 85 juta views serta lebih dari 25 ribu likes dan komentar di YouTube Shopee Indonesia.

Hasil ini menjadikan Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas sebagai salah satu web series lokal yang menarik perhatian dan diterima di hati masyarakat.

Antusiasme penonton terus meningkat di setiap episodenya.

Bahkan episode final mencatat lebih dari 18 juta views, menandakan minat besar masyarakat yang bertahan hingga akhir tayangan.

Tidak hanya populer, interaksi penonton di tiap episode juga luar biasa tinggi dengan ribuan komentar dan likes yang membanjiri kolom YouTube.

