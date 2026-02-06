ShopeeFood Deals Februari Hadir Lebih Seru: Mie Gacoan Rp1 hingga Bertabur Hadiah

jpnn.com, JAKARTA - ShopeeFood kembali memanjakan pelanggan setianya melalui program ShopeeFood Deals Rp1 yang hadir di Februari 2026.

Dalam edisi ini, giliran penggemar Mie Gacoan yang berkesempatan untuk mendapatkan menu spesial dengan harga Rp1 di berbagai outlet Mie Gacoan, yang berlaku khusus pada 7 Februari 2026.

Berbeda dari edisi sebelumnya, kali ini ShopeeFood Deals Rp1 hadir dengan gebrakan baru yang lebih seru dan interaktif.

Untuk pertama kalinya, ShopeeFood Deals Rp1 menghadirkan live streaming spesial menggunakan mobil keliling Jakarta.

Live streaming keliling ini akan memutari beberapa titik di Jakarta pada 7 Februari 2026.

Pelanggan tak perlu khawatir, karena sesi live streaming tetap bisa ditonton melalui halaman ShopeeFood Deals di aplikasi Shopee.

Melalui serangkaian giveaway ShopeeFood Deals Rp1, pelanggan setia ShopeeFood juga berpeluang membawa pulang hadiah utama, berupa 2 unit iPhone 16, serta berbagai hadiah menarik lainnya seperti Dyson Airwrap, Nintendo, hingga Samsung Galaxy A32 5G.

Untuk mendapatkan beberapa hadiah menarik di atas, pelanggan setia ShopeeFood cukup mengikuti sesi live streaming ShopeeFood Deals pada 7 Februari 2026, pukul 11.00–19.00 WIB dan temukan mobil live streaming ShopeeFood Deals.