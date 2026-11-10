ShopeeFood Hadirkan Promo Spesial Sepanjang November lewat Kampanye 11.11 Big Deals

jpnn.com, JAKARTA - Promo tanggal kembar kembali meramaikan November. Melalui ShopeeFood 11.11 Big Deals, pelanggan dapat menikmati beragam penawaran, termasuk menu seharga Rp500 hingga termurah Rp1.

Pelanggan juga dapat menggunakan beragam fitur ShopeeFood seperti Group Order, Live Stream, Pesanan Terjadwal, dan Pickup (Ambil Sendiri) untuk mempermudah pengalaman memesan makanan di ShopeeFood.

Rangkaian promo dan program spesial ini hadir sepanjang bulan hingga akhir November.

Head of Business Development ShopeeFood, Rizkyandi Ramadan menyampaikan ShopeeFood terus berupaya menghadirkan pengalaman memesan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan.

"Kami memahami kebutuhan pelanggan dalam menikmati kuliner terus berkembang. Melalui 11.11 Big Deals, kami menghadirkan beragam promo, mulai dari diskon, menu harga spesial, hingga gratis ongkir. Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik melalui program ShopeeFood Mission," ungkap Rizkyandi.

Berikut deretan promo spesial ShopeeFood 11.11 Big Deals yang bisa dinikmati hingga akhir November 2026:

Promo puncak ShopeeFood 11.11 Big Deals: Menu Rp11 dan Diskon hingga 90%

Khusus pada 11 November 2026, pelanggan dapat menikmati promo puncak 11.11 dengan memesan berbagai menu pilihan mulai dari Rp11 dari Ayam Goreng Bu Tumbar, Calf, Haus, Janji Jiwa, MOMOYO, Orins, Republic Kebab Premium, Spicy Si Paman, Sushi Me, Thai Tea, UENA, dan Uno Chicken. Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati diskon hingga 90% selama kuota masih tersedia.