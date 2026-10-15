ShopeeFood & Synchronize Fest 2026 Kolaborasi Hadirkan Layanan Pesan Makanan tanpa Antre lewat 'ShopeeFood Pickup'
jpnn.com, JAKARTA - Mengantre makanan dan minuman kadang membuat pengunjung kehilangan momen penampilan musisi favorinya.
Namun dalam Synchronize Fest 2026 yang berlangsung pada 16–18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Utara, pengunjung bisa membeli makanan tanpa mengantre menggunakan fitur ShopeeFood Pickup.
“ShopeeFood mengerti kebutuhan para pengguna yang hadir dalam festival musik besar seperti Synchronize Fest. Seringkali, mereka ketinggalan penampilan musisi favoritnya karena harus mengantre lama di booth-booth makanan,” ungkap Head of Business Development ShopeeFood Rizkyandi Ramadhan.
Rizkyandi mengatakan fitur ShopeeFood Pickup di Synchronize Fest tahun ini didedkasikan agar pengunjung bisa membeli makanan tanpa harus antre panjang.
“Mereka tetap bisa menikmati penampilan musisi favorit tanpa kesulitan akses makan dan minum,” imbuh Rizkyandi.
Bagi banyak penikmat musik tanah air, keunikan festival musik tahunan Synchronize Fest ada pada konsepnya yang mempertemukan puluhan ribu penikmat musik lintas genre dan generasi.
Melihat besarnya animo pengunjung festival tahun ini dengan tema “It’s Not Just a Festival, It’s a Movement”, Synchronize Fest menawarkan fasilitas baru yang membuat para pengunjung bisa memesan makanan dan minuman tanpa mengantre, yakni dengan berkolaborasi bersama ShopeeFood.
Synchronize Fest 2026 yang berlangsung pada 16–18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Utara
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