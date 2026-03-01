ShopeePay dan SeaBank Mengapresiasi 36 Agen Perubahan Lewat SPARK Awarding Night

jpnn.com, JAKARTA - ShopeePay Indonesia dan SeaBank resmi menutup rangkaian SPARK Student Ambassador Program lewat “SPARK Class of 2025: Awarding Night”.

Penutupan rangkaian acara tersebut menandai akhir perjalanan lima bulan yang padat sekaligus penuh cerita.

Sejak September 2025 hingga Januari 2026, sebanyak 36 mahasiswa dari berbagai kampus ditempa bukan hanya memahami teori, tetapi juga praktik literasi keuangan di era fintech.

Peserta mengikuti kelas terstruktur, menggelar inisiatif di kampus, hingga mengasah kepercayaan diri sebagai komunikator isu finansial di lingkungannya.

Direktur Utama ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari, menegaskan pentingnya membangun kebiasaan finansial bijak sejak bangku kuliah.

Senada, Wakil Direktur Utama SeaBank Indonesia, Junedy Liu, menyebut literasi keuangan sebagai fondasi yang membentuk keputusan finansial jangka panjang.

Bagi keduanya, SPARK bukan sekadar program, melainkan investasi pada generasi yang kelak menjadi pengguna sekaligus penggerak industri keuangan digital.

Malam puncak itu juga diisi dialog “Achieving Financial Freedom” bersama Prita Ghozie, yang mengajak peserta memaknai kebebasan finansial secara realistis: dimulai dari tujuan yang jelas, disiplin, dan konsistensi.