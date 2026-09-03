ShopeePay Dukung Adopsi QRIS Nasional, Hadirkan Pasti Cashback Saldo hingga Rp 100 Ribu untuk Pengguna

jpnn.com, JAKARTA - QRIS makin menjadi bagian penting dari transaksi sehari-hari masyarakat Indonesia, karena memudahkan masyarakat membayar kebutuhan sehari-hari.

Bank Indonesia (BI), mencatat volume transaksi digital mencapai 5,50 miliar transaksi pada Juli 2026, tumbuh 28,69% secara tahunan.

Seiring semakin luasnya penggunaan pembayaran digital oleh masyarakat dan merchant, aplikasi ShopeePay turut mendukung upaya Bank Indonesia dalam memperluas adopsi QRIS melalui kampanye Bayar QRIS Pasti Cashback Saldo s.d. 100RB dan SPayLater Bayar QRIS Diskon 50% selama periode 1 September–31 Oktober 2026, untuk memberikan lebih banyak manfaat dalam transaksi QRIS sehari-hari.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Sari mengatakan makin luasnya penggunaan QRIS membuat masyarakat kini menggunakannya untuk berbagai skala transaksi dan kebutuhan sehari-hari.

Sebab, QRIS kini sudah menjadi bagian dari kebiasaan bertransaksi masyarakat, mulai dari belanja di warung sekitar rumah hingga merchant favorit.

“Karena itu, kami ingin manfaat yang diberikan juga dapat dirasakan dalam lebih banyak transaksi. Pengguna bisa mendapatkan cashback saat membayar QRIS di berbagai merchant, sekaligus memiliki pilihan pembayaran menggunakan SPayLater dengan berbagai keuntungan yang tersedia,” ujar Eka Nilam.

Bayar QRIS Pasti Dapat Cashback Saldo hingga Rp100.000

Melalui kampanye ini, pengguna bisa mendapatkan cashback Saldo ShopeePay hingga Rp100.000 untuk transaksi QRIS yang memenuhi syarat dengan memindai QRIS merchant melalui aplikasi ShopeePay.