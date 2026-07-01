ShopeePay Perkuat Digitalisasi UMKM lewat KKM & DIGIMAFEST 2026
jpnn.com, KEDIRI - Aplikasi ShopeePay berpartisipasi dalam Karya Kreatif Mataraman (KKM) & DIGIMAFEST 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Kediri pada 26–28 Juni 2026.
Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat literasi keuangan, serta mendorong penggunaan pembayaran digital yang aman.
Mengusung tema Sinergi dan Inovasi Digital untuk Akselerasi Ekonomi Berkelanjutan, KKM & DIGIMAFEST 2026 mempertemukan regulator, penyedia layanan pembayaran digital, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat transformasi ekonomi digital di daerah.
ShopeePay mencatat adopsi pembayaran digital di wilayah Kediri terus menunjukkan tren positif. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah pengguna aktif QRIS ShopeePay di Kota dan Kabupaten Kediri meningkat lebih dari 70 persen, mencerminkan makin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital serta meluasnya pemanfaatan QRIS dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari, mengatakan transformasi ekonomi digital yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat.
"Kami percaya pembayaran digital tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi UMKM untuk terus berkembang dan berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan ekonomi digital. Karena itu, ShopeePay terus mendukung berbagai inisiatif BI untuk memperluas adopsi pembayaran digital sekaligus menciptakan ekosistem digital yang semakin inklusif dan berkelanjutan," ujar Eka.
Menurut dia, peningkatan penggunaan layanan digital juga harus diimbangi dengan edukasi mengenai keamanan transaksi.
Melalui kolaborasi bersama BI dan berbagai pemangku kepentingan, ShopeePay berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi keuangan secara aman, nyaman, dan bertanggung jawab.
ShopeePay memperkuat digitalisasi UMKM melalui partisipasi dalam KKM & DIGIMAFEST 2026 di Kediri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Makin Moncer, UMKM Kini Kuasai 40% Pengiriman DHL Express Indonesia
- DANA dan Ant International Umumkan 35 Pemenang SisBerdaya & DisBerdaya 2026
- Kabar Baik Bagi UMKM yang Punya Toko Online, Simak Baik-Baik
- Ketum PB Mathla'ul Anwar Jazuli Juwaini & Kepala BPJPH Serahkan 5.000 Sertifikat Halal bagi UMKM
- Tembus Pasar Internasional, Aloya Coffee Lanjutkan Ekspor ke Jepang dan Hungaria
- Komisi VII DPR Minta UMKM Kuasai Data Pasar demi Ciptakan Produk Spesial