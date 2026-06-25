ShopeePay Perluas Layanan Keuangan Digital dengan Tarik Tunai Tanpa Kartu
jpnn.com, JAKARTA - ShopeePay menghadirkan layanan tarik tunai tanpa kartu melalui jaringan ATM BCA di seluruh Indonesia.
Layanan tersebut memungkinkan pengguna menarik saldo ShopeePay secara tunai tanpa dikenakan biaya administrasi.
Melalui fitur baru ini, pengguna dapat mengakses dana mereka kapan saja melalui lebih dari 20.000 ATM BCA yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Kehadiran layanan tarik tunai tanpa kartu tersebut menjadi bagian dari upaya ShopeePay memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital sekaligus mendukung peningkatan inklusi keuangan nasional.
Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari, mengatakan kemudahan akses terhadap layanan keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi digital.
"Kami percaya layanan keuangan digital harus dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam memenuhi kebutuhan akan uang tunai," kata Eka dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6).
Menurut dia, layanan tarik tunai tanpa kartu melalui ATM BCA memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi pengguna untuk mengakses dan mengelola dana sesuai kebutuhan, sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan digital yang praktis dan nyaman.
Eka menambahkan, integrasi dengan jaringan ATM BCA dilakukan untuk menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna, termasuk bagi masyarakat yang masih memerlukan uang tunai untuk berbagai keperluan.
ShopeePay menghadirkan layanan tarik tunai gratis tanpa kartu melalui lebih dari 20.000 ATM BCA.
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