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ShopeeVIP+ Hadirkan Pengalaman ‘Sekali Langganan, Dapat Semua’, Makin Lengkap dengan Akses Netflix

ShopeeVIP+ Hadirkan Pengalaman ‘Sekali Langganan, Dapat Semua’, Makin Lengkap dengan Akses Netflix
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ShopeeVIP+ Hadirkan Pengalaman ‘Sekali Langganan, Dapat Semua’, Semakin Lengkap dengan Akses Netflix. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Melanjutkan antusiasme pengguna terhadap program berlangganan ShopeeVIP yang diluncurkan tahun lalu, Shopee hari ini secara resmi meluncurkan program berlangganan terbaru, ShopeeVIP+.

ShopeeVIP+ Hadirkan Pengalaman ‘Sekali Langganan, Dapat Semua’, Makin Lengkap dengan Akses Netflix

Melalui penawaran “Sekali Langganan, Dapat Semua”, ShopeeVIP+ menghadirkan penawaran yang makin menarik serta ragam manfaat yang lebih luas untuk melengkapi keseharian pengguna.

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Mulai hari ini, pengguna ShopeeVIP+ dapat menikmati akses ke Netflix, layanan hiburan terkemuka di dunia.

Peluncuran ShopeeVIP+ ini mempertegas komitmen Shopee dan Netflix dalam memberikan manfaat bagi pengguna di Indonesia, Thailand, dan Filipina. Kehadiran ShopeeVIP+ di ketiga pasar ini menjadi langkah strategis untuk menjangkau audiens yang lebih luas di kawasan ini.

Pengalaman berbelanja kini tidak lagi hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada kemudahan dan manfaat tambahan yang menyertai setiap transaksi. Nilai lebih melalui layanan yang relevan, pengiriman cepat, dan promo menarik menjadi alasan utama pengguna dalam menikmati pengalaman belanja online. Mulai hari ini, pelanggan ShopeeVIP+ bisa mendapatkan keuntungan yang lebih menyeluruh yaitu Akses Netflix, Gratis Ongkir Instan Tanpa Batas, dan Voucher Diskon Setiap Hari.

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Dengan akses Netflix, pengguna ShopeeVIP+ dapat menikmati berbagai film dan serial favorit, mulai dari tayangan global populer seperti Squid Game dan Stranger Things, hingga tayangan Indonesia unggulan seperti Gadis Kretek, Nightmares and Daydreams, The Shadow Strays, dan Abadi Nan Jaya.

Director of Business Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi mengatakan seiring berkembangnya kebutuhan dan preferensi pengguna, perusahaan melihat makin besarnya minat terhadap layanan berlangganan yang menawarkan kemudahan sekaligus nilai tambah dalam keseharian.

Melanjutkan antusiasme pengguna terhadap program berlangganan ShopeeVIP yang diluncurkan tahun lalu, Shopee hari ini secara resmi meluncurkan program berlanggan

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