ShopeeVIP+ Hadirkan YouTube Premium Lite di Indonesia, Thailand, dan Filipina
jpnn.com, JAKARTA - Melanjutkan momentum ShopeeVIP+, Shopee mengumumkan langkah terbaru untuk semakin melengkapi penawaran “Sekali Langganan, Dapat Semua”.
Mulai tanggal 11 November, pelanggan ShopeeVIP+ di Indonesia, Thailand dan Filipina dapat menikmati akses ke YouTube Premium Lite tanpa biaya tambahan di luar biaya berlangganan ShopeeVIP+.
Dengan YouTube Premium Lite, pelanggan ShopeeVIP+ dapat:
- Menonton video favorit tanpa iklan pada sebagian besar konten non musik
- Mengunduh berbagai video untuk ditonton kapan saja, di mana saja, tanpa memerlukan kuota
internet atau koneksi Wi-Fi
- Memutar ragam pilihan video di latar belakang sambil menggunakan aplikasi lain atau saat layar terkunci
Dilengkapi juga dengan akses Netflix, Gratis Ongkir Instant Tanpa Batas dan Voucher Diskon Setiap Hari.
ShopeeVIP+ memadukan pengalaman berbelanja, hemat biaya pengiriman dan hiburan dalam satu langganan.
Mulai 11 November, pelanggan ShopeeVIP+ yang sudah berlangganan dapat mengaktifkan YouTube Premium Lite melalui aplikasi Shopee atau pesan aktivasi yang dikirim melalui Whatsapp, tanpa biaya tambahan.
Saat ini, pengalaman berbelanja tidak hanya sebatas membeli produk. Kemudahan, pengiriman cepat dan nilai tambah dalam keseharian menjadi pertimbangan penting bagi pengguna saat berbelanja online.
ShopeeVIP+ dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan menghadirkan berbagai manfaat yang dapat menunjang keseharian sekaligus akses ke hiburan favorit dalam satu program.
Melanjutkan momentum ShopeeVIP+, Shopee mengumumkan langkah terbaru untuk semakin melengkapi penawaran “Sekali Langganan, Dapat Semua”.
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