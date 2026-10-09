SHOW Kids x Giggle Academy Dorong Semangat Belajar Anak Melalui Program Edukatif

jpnn.com, JAKARTA - SHOW Kids berkolaborasi dengan Giggle Academy menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk ‘SHOW Kids x Giggle Academy Goes to School’ di Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah, Jatiasih, Bekasi.

Kegiatan ini mengusung konsep fun learning, yaitu metode belajar yang interaktif dan menyenangkan.

Melalui pendekatan tersebut, SHOW Kids dan Giggle Academy berharap dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih dekat, menarik, dan mudah diterima oleh anak-anak.

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Kolaborasi ini berangkat dari keyakinan bahwa proses belajar tidak harus selalu berlangsung secara formal di kelas.

Permainan edukatif, interaksi langsung, serta konten yang relevan dengan dunia anak diyakini mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih berkesan.

Pondok pesantren dipilih sebagai lokasi kegiatan untuk berbagi semangat belajar kepada generasi muda sekaligus memperluas akses terhadap konten edukatif yang berkualitas.

Mendorong Semangat Belajar Melalui Konten Edukatif Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, anak-anak tumbuh berdampingan dengan layar dan berbagai konten digital.

Melihat kondisi tersebut, SHOW Kids dan Giggle Academy berkomitmen menghadirkan materi edukatif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi anak-anak.