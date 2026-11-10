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SHOW Token Dukung Warna Baru Perfilman Indonesia Lewat Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati

SHOW Token Dukung Warna Baru Perfilman Indonesia Lewat Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati
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CEO Show Token Akhsay Melwani di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dunia perfilman Indonesia kembali kedatangan angin segar melalui kehadiran film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

Platform ekosistem hiburan generasi baru, SHOW Token, menjadi bagian dari film tersebut.

Keterlibatan itu menjadi kelanjutan komitmen SHOW Token untuk terus mendukung perfilman Indonesia.

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Adapun keikutsertaan tersebut menandai film keenam yang didukung oleh SHOW Token, setelah sebelumnya lebih banyak berfokus pada proyek film bergenre horor dan komedi fantasi.

CEO SHOW Token Akshay Melwani mengatakan film tersebut memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan SHOW Token di industri film Indonesia.

"Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati menjadi film keenam yang kami dukung dan menambah warna baru dalam perjalanan SHOW Token di industri perfilman Indonesia," ujar Akhsay Melwani di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/11).

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"Film ini menghadirkan cerita yang sederhana, tetapi dekat dengan kehidupan banyak orang."

Akhsay melanjutkan bahwa dukungan terhadap film bergenre drama slice of life seperti ini sebagai bagian dari komitmen mendorong keberagaman cerita dan memperluas pilihan tontonan bagi penonton Indonesia.

Dunia perfilman Indonesia kembali kedatangan angin segar melalui kehadiran film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

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