SHOW Token Perkuat Posisi di Pasar Indonesia Lewat Listing di Indodax

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses memperluas jangkauan operasionalnya di pasar Indonesia melalui peluncuran resmi pada 26 Juni lalu, SHOW Token kini tengah bersiap mengambil langkah besar berikutnya.

Ekosistem hiburan berbasis teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI) ini mengumumkan rencananya untuk segera listing di Indodax, salah satu platform bursa aset kripto terbesar dan terkemuka di Tanah Air pada Kamis (6/8).

Langkah strategis ini menjadi milestone penting bagi SHOW Token dalam memperkuat komitmennya di Indonesia.

Pilihan Indodax sebagai mitra ekspansi didukung oleh rekam jejaknya sebagai salah satu bursa kripto tertua dan tepercaya di Indonesia.

Beroperasi sejak 2014 dengan lebih dari 10 juta member terdaftar dan menyediakan lebih dari 500 aset kripto, Indodax telah menjadi platform pilihan bagi jutaan investor lokal dengan volume perdagangan yang stabil.

Sebagai bursa kripto yang telah teregulasi OJK dan memiliki basis pengguna yang besar, Indodax menjadi pintu masuk strategis bagi SHOW Token untuk memperluas jangkauan di pasar Indonesia.

Kehadiran SHOW Token di platform ini tidak hanya meningkatkan visibilitas dan legitimasi di pasar lokal, tetapi juga membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekosistem hiburan masa depan.

Chief Executive Officer (CEO) SHOW Token Akshay Melwani mengungkapkan bahwa ekspansi ke bursa terkemuka seperti Indodax merupakan jawaban atas antusiasme tinggi komunitas serta upaya memperluas jangkauan utilitas aset digital di sektor riil.