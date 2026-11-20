jpnn.com, JAKARTA - Kualitas audio dan video yang tidak konsisten selalu menjadi penghambat dalam menghasilkan transkrip, ringkasan, dan analisis yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang penting.

Shure baru-baru ini mengumumkan ketersediaan umum IntelliMix Bar Pro, sebuah perangkat kolaborasi terpadu yang telah tersertifikasi untuk Microsoft Teams, lengkap dengan bar dan panel sentuh untuk ruangan berukuran sedang hingga besar. Perangkat ini dirancang untuk menghasilkan data yang jernih dan andal guna mendukung kolaborasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Setiap transkrip, ringkasan, dan hasil analisis AI bermula dari apa yang dapat ditangkap oleh mikrofon dan kamera di ruang rapat. Semakin jernih suara dan gambar yang diterima, semakin besar kepercayaan kita terhadap hasilnya. Hal ini semakin penting saat kita bekerja dengan AI agent,” ujar Chief Technology Officer Shure Sam Sabet.

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“Tim membutuhkan hasil yang terpercaya agar dapat mengambil keputusan strategis yang tepat. IntelliMix Bar Pro menghadirkan audio dan video yang andal untuk mendukung hasil optimal di ruang rapat berukuran sedang dan besar. Di ruang seperti inilah AI berpotensi memberikan manfaat terbesar bagi perusahaan, sekaligus meminimalkan kesalahan," katanya.

IntelliMix Bar Pro memadukan IntelliMix View, teknologi AI yang mengatur frame gambar secara otomatis, dengan pemrosesan audio IntelliMix yang tertanam pada perangkat. Dengan demikian, ucapan, ekspresi wajah, dan isyarat nonverbal peserta di seluruh ruangan dapat terekam, baik dari peserta yang duduk paling dekat dengan perangkat maupun yang berada di ujung meja. Dengan demikian, AI dapat menghasilkan transkrip yang lebih akurat sebagai dasar analisis dan layanan berbasis AI agent yang lebih andal. Hal ini membantu mengurangi kesalahpahaman sehingga peserta rapat dapat lebih yakin dalam mengambil keputusan.

“Kolaborasi yang efektif berawal dari keterlibatan peserta dan komunikasi yang jelas. Ketika semua peserta terlibat penuh, suara mereka terdengar jelas, ekspresi mereka terlihat, dan intensi mereka dipahami, organisasi memiliki konteks yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang lebih baik,” ujar Founder and Chief Analyst, The Collab Collective Craig Durr.

“Shure berperan penting dalam mewujudkan pengalaman tersebut dengan membantu mengubah interaksi selama rapat menjadi data yang dapat diandalkan tanpa kehilangan konteks. Data ini memperkuat kemampuan analisis AI dan membantu organisasi menindaklanjuti hasil diskusi.

Seiring dengan makin lazimnya fitur berbasis AI dalam rapat, tim TI semakin mengutamakan kualitas audio dan video yang konsisten agar rapat berjalan lebih produktif. Hal ini terutama berlaku di ruang rapat besar, yang selama ini memerlukan sistem audiovisual (AV) terintegrasi untuk mencapai kinerja yang dibutuhkan.