Shye Bagikan Lagu Baru untuk Orang-orang yang Terjebak Masa Lalu

jpnn.com, SINGAPURA - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Singapura, Shye merilis single baru berjudul I Wanted It To Be You.

Lagu tersebut menjadi menjadi karya pertamanya setelah peluncuran album ke-2, The Doves Came Home pada Mei 2026 lalu.

Lewat nuansa powerful namun tetap dengan secercah kelembutan, I Wanted It To Be You menjadi babak baru dalam perjalanan musik Shye.

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Sebuah lagu cinta tentang hilangnya sebuah hubungan dan masa depan yang didambakan, I Wanted It To Be You hidup di antara ruang penerimaan dan ruang kerinduan. Yaitu saat menyadari bahwa sudah waktunya untuk move on namun secara bersamaan tetap menginginkan ending yang berbeda.

Alih-alih mengungkapkan patah hati melalui nuansa yang kelam, Shye menemukan keindahan dalam kontras. Tekstur yang lembut dan airy membuat kemelankolisan dalam lagu ini menjadi terdengar manis.

“Aku harap lagu ini dapat terhubung dengan orang-orang yang berduka akan hilangnya seseorang dan juga masa depan yang pernah didambakan bersama. Lagu ini menjadi perwakilan dari orang-orang yang terjebak antara masa lalu dan penerimaan akan kemungkinan baru dalam hidup," ungkap Shye

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Secara nuansa musik, Shye merangkum ketidakpastian dalam sebuah nuansa musik yang ethereal lengkap dengan keringanan nan surreal yang dapat menemani rasa patah hati dan momen-momen kehidupan yang menyakitkan.

Bagi Shye, I Wanted It To Be You dibangun dari kejujuran dan introspeksi yang dieksplor dalam album The Doves Came Home.