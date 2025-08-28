Si Jago Merah Melahap Bengkel di Bandung, 21 Unit Mobil Hangus Terbakar

jpnn.com, BANDUNG - Kebakaran hebat dialami bengkel kendaraan di Jalan Terusan Jakarta, Antapani Tengah, Kota Bandung pada Kamis (28/8).

Akibatnya puluhan mobil hangus dan petugas butuh satu jam untuk memadamkan si jago merah.

Plt. Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bandung M. Yusuf Hidayat mengatakan, api pertama kali terdeteksi pukul 16.21 WIB. Ada dua gedung yang terbakar dalam kejadian ini.

"Yang terbakar adalah sebuah bengkel roda empat dan ada bangunan mebel ya dan di dalamnya ada yang sedang beraktivitas," kata Yusuf dikonfirmasi.

Api yang berkobar hebat menyebabkan sejumlah kendaraan yang tengah terparkir di bengkel tersebut hangus. Totalnya diperkirakan 21 unit.

"Kendaraan ini (yang terbakar) kurang lebih 21 ya. Dan tadi katanya ada yang satu sempat keluar. Semua (mobil) terbakar," ujarnya.

Menurutnya, penanganan kebakaran membutuhkan waktu selama satu jam hingga api besar sudah tak nampak. Akan tetapi, itu belum termasuk proses pendinginan.

"Untuk penanganan, kurang lebih sebetulnya 1 jam ini kami sudah di kuasa ya. Tapi api sudah padam dan tetap pendinginan ini kurang lebih 2 jam," tuturnya.