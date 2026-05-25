Si Kembar Alby Alvaro dan Athariz Fairell Curi Perhatian di Kejurnas Passion Drift 2026

jpnn.com, BANDUNG - Dunia drifting nasional kembali diramaikan oleh kemunculan dua drifter muda berbakat, Alby Alvaro dan Athariz Fairell.

Pasangan anak kembar berusia 13 tahun itu tampil impresif pada putaran kedua Kejurnas Passion Drift 2026 di Sirkuit Husein Sastranegara, Bandung.

Keduanya resmi naik ke kelas PRO AM dan langsung mencuri perhatian para pecinta drifting nasional berkat kemampuan mereka mengendalikan mobil drift bertenaga besar di lintasan.

Berada di bawah arahan pembalap profesional Indonesia, Reindy Riupassa atau yang dikenal dengan nama Reindy “BTX” Riupassa, Alby dan Athariz dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di dunia drifting profesional.

Meski masih berusia sangat muda, keduanya mampu menunjukkan teknik dan kontrol mobil yang matang selama kompetisi berlangsung. Penampilan mereka bahkan mulai diperhitungkan oleh para drifter senior di kelas PRO AM.

Alby Alvaro tampil menggunakan BMW E90 bermesin M54B30 racikan bengkel BTX Concept bersama Kendali Racing Team. Gaya balap agresif namun tetap presisi membuatnya sukses meraih gelar Top Qualifier PRO AM.

Tidak hanya itu, Alby juga berhasil menutup kompetisi seri Bandung dengan menempati posisi kelima nasional pada kelas PRO AM Kejurnas Passion Drift 2026.

Sementara itu, Athariz Fairell tampil menggunakan BMW F22 bermesin LS3 racikan bengkel P5 Tuning bersama tim BRIDE IDN yang mendapat dukungan dari GT Radial.