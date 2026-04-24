Si Kurus Benahi Mental Garuda Muda Menjelang AFC U-17 Asian Cup 2026

Pelatih Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/4). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang tampil di AFC U-17 Asian Cup 2026.

Pelatih skuad Garuda Muda Kurniawan Dwi Yulianto berupaya membangkitkan kembali mental anak asuhnya setelah hasil kurang apik di ASEAN U-17 Boys’ Championship 2026.

Putu Ekayana dan kolega gagal melangkah ke babak semifinal setelah kalah bersaing dengan Vietnam serta Malaysia di fase grup.

"Hasil yang sangat mengecewakan karena kami gagal menembus semifinal Piala AFF U-17. Hal itu berdampak kepada mental bertanding para pemain."

"Waktu terus berjalan jadi kami menatap event berikut yang ada di depan kami. Tentu AFC U-17 Asian Cup 2026 sangat penting," ujar pria kelahiran 13 Juli 1976 itu.

Pada AFC U-17 Asian Cup 2026, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Jepang, China, dan Qatar.

Kurniawan mengaku tengah menyiapkan strategi terbaik agar timnya mampu bersaing.

"Untuk menghadapi AFC U-17 Asian Cup 2026, kami tentu menyiapkan strategi yang paling tepat."

