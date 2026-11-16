Si Mian Fo PIK2 Diresmikan, Semoga Bermanfaat bagi Umat & Memperkuat Kerukunan

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Kementerian Agama (Kemenag) menilai kehadiran Si Mian Fo di Little Siam, Milenial Park Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, bisa memberikan manfaat bagi pembinaan kehidupan keagamaan.

Direktur Urusan Agama Buddha Kemenag Budi Sulistyo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peresmian Si Mian Fo pada Minggu (8/11/2026).

Menurut Budi, tempat ibadah memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan umat yang berkualitas, damai, dan saling menghormati.

Pejabat eselon II Kemenag itu menekankan bahwa kegiatan keagamaan tidak cukup hanya dijalankan melalui ritual, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.

“Melalui praktik darma, umat diharapkan senantiasa menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan, mengembangkan kebijaksanaan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama,” katanya.

Budi menambahkan Indonesia memiliki kehidupan keagamaan yang beragam, termasuk berbagai tradisi yang berkembang di kalangan umat Buddha.

Dia menegaskan perbedaan tersebut seharusnya tidak menghalangi masyarakat untuk membangun hubungan baik dan bekerja sama.

“Perbedaan tradisi dan praktik keagamaan hendaknya tidak menghalangi kita untuk bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai,” ujarnya.