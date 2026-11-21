Si Mian Fo Riverwalk Island PIK Lestarikan Tradisi Spiritual & Semangat Berbagi Kebajikan
jpnn.com, JAKARTA - Si Mian Fo di Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, terus menjadi ruang bagi umat menjalankan tradisi keagamaan sekaligus memperkuat nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.
Berbagai aktivitas spiritual yang berlangsung di kawasan itu memperlihatkan pentingnya menjaga hubungan antara praktik keagamaan, kehidupan sosial, dan kepedulian terhadap sesama.
Salah satu tradisi yang dijalankan di tempat ibadah Tridarma itu ialah Sanghadana dalam rangka Bulan Kathina.
Sanghadana adalah kegiatan persembahan kepada anggota sangha sebagai bentuk penghormatan dan dukungan umat terhadap kehidupan kebiksuan.
Tradisi tersebut turut mewarnai peringatan dua tahun Si Mian Fo Riverwalk Island PIK pada Senin lalu (9/11/2026).
Dalam kegiatan itu, umat mengikuti rangkaian puja bakti yang diawali dengan doa bersama dan pembacaan Paritta.
Rangkaian acara tersebut dilanjutkan dengan Dhammadesana atau pembabaran ajaran Buddha oleh YM. Bhikkhu Khanit Sannano Mahathera.
Si Mian Fo di Riverwalk Island PIK terus menjadi ruang bagi umat menjalankan tradisi keagamaan sekaligus memperkuat nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.
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