Si Nomor 1 Dunia Tembus Babak Ketiga US Open 2026

jpnn.com - NEW YORK - Petenis putri nomor satu dunia Aryna Sabalenka (Belarusia) hanya butuh 53 menit untuk mengalahkan penghuni anak tangga 16 dunia Polina Iatcenko (Rusia) di babak kedua grand slam US Open 2026.

Pada laga di Arthur Ashe Stadium, New York, Kamis (3/9) pagi WIB itu, Sabalenka menang 6-1, 6-1.

"Tidak memiliki banyak masalah, Aryna Sabalenka, nomor satu dunia, menang dari Polina Iatcenko. Juara dua kali (di US Open 2024 & 2025) itu terlalu tangguh bagi Iatcenko," kupasan di laman WTA.

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Awak WTA mengulas, bahwa dari awal hingga akhir, kecepatan dan kekuatan pukulan Sabalenka terbukti menjadi tantangan berat yang sulit diimbangi oleh Iatcenko -yang baru menjalani pertandingan babak utama Grand Slam keduanya.

"Sabalenka dengan cepat meraih keunggulan double-break. Dia menghujani servis kedua Iatcenko dengan pukulan winner, baik backhand dan forehand," ulasan di laman WTA.

Rekor Sabalenka di US Open kini menjadi 30-2, dalam pertandingan saat dia memenangi set pertama.

"Terakhir kali dia kalah dalam pertandingan di US Open setelah memenangi set pertama ialah pada laga final 2023 melawan Coco Gauff."

Di babak ketiga atau 32 Besar, Sabalenka ketemu wanita Uzbekistan peringkat 92 dunia Kamilla Rakhimova. (wta/uso/jpnn)