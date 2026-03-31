Siaga Idulfitri Resmi Ditutup, Angka Kecelakaan pada Musim Mudik Menurun

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Raharja menutup Siaga Hari Raya Idulfitri 1447 H pada Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan itu menandai berakhirnya rangkaian kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran serta keselamatan arus mudik dan balik Lebaran tahun 2026.

Apel dipimpin langsung oleh Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dan dihadiri jajaran direksi, hingga seluruh kepala kantor wilayah Jasa Raharja. Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Jasa Raharja atas dedikasi dan kerja keras selama periode siaga Lebaran.

“Siaga Idulfitri bukan sekadar agenda tahunan, tetapi merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Saya mengapresiasi seluruh insan Jasa Raharja yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata dia.

Awaluddin menyebut keberhasilan pelaksanaan Siaga Idulfitri 2026 tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, hingga mitra rumah sakit dan operator transportasi.

Menurutnya, peran Jasa Raharja tidak hanya terbatas pada penanganan pascakecelakaan, tetapi juga mencakup upaya preventif meliputi edukasi keselamatan, pelaksanaan ramp check, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

Berbagai langkah tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap kondisi keselamatan selama periode Lebaran 2026. Berdasarkan data Korlantas Polri pada 13–25 Maret 2026, jumlah kecelakaan tercatat menurun sekitar lima persen, sementara jumlah korban meninggal dunia turun signifikan hingga 30 persen.

Jasa Raharja juga mencatat bahwa pada periode 13–29 Maret 2026 telah diserahkan santunan sebesar Rp38,06 miliar. Selain itu, perusahaan menerbitkan 6.588 surat jaminan bagi korban luka-luka di 2.816 rumah sakit mitra di seluruh Indonesia.

“Tidak ada satu pun korban yang boleh menunggu. Itulah komitmen kami, dan itulah yang kami buktikan. Seluruh santunan korban meninggal dunia, termasuk dari kecelakaan menonjol, telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Awaluddin.