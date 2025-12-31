Siaga Pengamanan Sambut Tahun Baru 2026, TNI AD Selenggarakan Apel Gelar Satuan

jpnn.com, JAKARTA - TNI Angkatan Darat melalui Kodam Jaya/Jayakarta menyelenggarakan Apel Gelar Satuan dalam rangka kesiapsiagaan pengamanan menyambut Tahun Baru 2026.

Kepala Staf Kodam Jaya/Jayakarta Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara, M.Han menyampaikan hal itu saat memimpin apel bertempat di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).

Apel gelar satuan melibatkan unsur TNI dari tiga matra, Darat, Laut, dan Udara dengan kekuatan sekitar 5.000 personel.

Sejumlah pasukan telah disiagakan di titik-titik strategis wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai bagian dari pengamanan rangkaian perayaan Natal hingga malam pergantian Tahun Baru 2026.

Kasdam Jaya dalam arahannya menegaskan apel gelar satuan bertujuan memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam mengantisipasi potensi kerawanan keamanan, khususnya pada momentum pergantian tahun.

“Apel ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan," ujar Brigjen Zulhadrie.

Dia mengatakan di tengah suasana duka akibat bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, masyarakat diimbau untuk tidak larut dalam euforia berlebihan, melainkan menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana introspeksi dan muhasabah diri agar ke depan menjadi lebih baik.

Selain kesiapan personel, apel juga diisi dengan pengecekan kendaraan taktis Kodam Jaya serta kendaraan pemadam kebakaran beserta perlengkapan pendukung lainnya.