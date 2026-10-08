SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 Fokus B2B, Ini Tujuannya

jpnn.com, JAKARTA - Pameran makanan dan minuman SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 akan kembali digelar di Jakarta pada November 2026 mendatang.

Pergelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4-6 November 2026 di Hall B dan C JIExpo Kemayoran, Jakarta, dengan menghadirkan ratusan merek dari berbagai negara.

Andy Wismarsyah, CEO Seven Event mengatakan SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran produk makanan dan minuman, tetapi juga diarahkan sebagai wadah perdagangan antarpelaku bisnis atau business to business (B2B).

Konsep utama yang diusung dalam gelaran tersebut adalah mempertemukan pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Dengan begitu, aktivitas perdagangan menjadi fokus utama dibandingkan transaksi retail.

“Buat yang mau datang mau belanja satu-satu sekarang kami sudah buatkan ada areanya, tapi mainly we are totally focusing on trading. Jadi, harapannya adalah bahwa ini professional meets to professionals, and the retail will follow afterwards,” kata Andy Wismarsyah saat konferensi pers di Habitate Jakarta, Rabu (7/10).

Menurutnya, konsep tersebut menjadi salah satu alasan SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 hadir sebagai bagian dari rangkaian pameran SIAL Network yang diselenggarakan di berbagai negara.

“Hal ini jadinya membuat nama SIAL Food and Drink Indonesia akan menjadi salah satu pameran makanan yang akan dikenal, karena ini bagian dari serial pameran SIAL di seluruh dunia,” bebernya.

Andy Wismansyah menjelaskan penggunaan nama SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 juga berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan SIAL di kawasan Asia.