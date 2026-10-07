SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 Segera Digelar, Hadirkan 500 Merek dari 13 Negara

jpnn.com, JAKARTA - SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 siap digelar untuk mempertemukan pelaku industri makanan dan minuman (F&B) dengan pembeli serta mitra bisnis dari berbagai negara.

Pergelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4-6 November 2026 di Hall B dan C JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Hal itu disampaikan Henri Tan, Managing Director SIAL Network - ASEAN & India saat Press Conference SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 di Habitate Jakarta, Rabu (7/10).

Henri Tan mengatakan penyelenggaraan tahun ini berfokus pada terciptanya pertemuan bisnis yang efektif dan memberikan dampak bagi para peserta.

“Fokus utama SIAL Food and Drinks Indonesia 2026 adalah menghadirkan pertemuan bisnis yang efektif dan menciptakan dampak nyata bagi seluruh peserta,” ungkap Henri Tan.

Menurutnya, SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 nantinya mempertemukan pemasok dan produsen dengan para pengambil keputusan serta pembeli yang telah dikualifikasi.

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“Pertemuan bisnis nyata, bukan sekadar lalu-lalang pengunjung biasa,” jelasnya.

Tahun ini, SIAL Food & Drinks Indonesia menempati area seluas 18.000 meter persegi dengan menghadirkan lebih dari 500 merek dari 13 negara dan wilayah.