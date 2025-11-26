SIAL Interfood 2025: ALVALAB Hadir Dengan Teknologi Lebih Maju

jpnn.com, JAKARTA - Alvalab hadir sebagai salah satu exhibitor paling dicari pada gelaran SIAL Interfood 2025 di JIExpo Kemayoran.

Pada tahun ini, Alvalab membawa misi untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki laboratorium berstandar internasional yang mampu melakukan analisis pangan setara dengan fasilitas di negara maju.

Managing Director Alvalab, Billy Laurence menjelaskan Alvalab kini menjadi rujukan berbagai sektor industri berkat kelengkapan peralatan analitik dan kesesuaian metodologi yang terus diperbarui.

“Kami menerapkan metodologi terkini, mengikuti berbagai proficiency testing, dan memastikan setiap hasil analisis memenuhi standar akurasi yang tinggi. Implementasi Laboratory Information Management System (LIMS) juga mempercepat proses kerja, meningkatkan ketertelusuran data, dan memberikan pengalaman layanan yang lebih efisien bagi klien,” ujar Billy.

Pengunjung menunjukkan minat besar terhadap layanan yang ditawarkan Alvalab.

Banyak yang berdiskusi langsung dengan tim untuk menggali bagaimana laboratorium ini mendukung kualitas dan keamanan produk melalui berbagai jenis pengujian, seperti deteksi logam berat, analisis kimia dan mikrobiologi, pengujian stabilitas dan prediksi umur simpan produk, serta analisis berpresisi tinggi menggunakan HPLC (High Performance Liquid Chromatography).

“Kami didukung perangkat berteknologi tinggi dan seluruh proses analisis dilakukan oleh tenaga professional dan ahli. Kami memastikan setiap laporan yang diterbitkan memiliki kredibilitas ilmiah dan dapat dijadikan rujukan,” tutur Billy.

Alvalab dikenal dengan berbagai layanan pengujian yang memberikan tingkat akurasi mencapai 99,5%.