SIAL InterFOOD 2025 Dorong UMKM Lokal Tembus Pasar Global
jpnn.com, JAKARTA - Pameran internasional sektor makanan dan minuman (F&B) terbesar di Asia Tenggara, SIAL InterFOOD 2025, resmi dibuka di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.
Memasuki tahun ke-26, gelaran yang diselenggarakan oleh Krista Exhibitions ini menjadi magnet bagi inovasi global dan peluang bisnis, mempertemukan lebih dari 1.500 peserta dari 26 negara.
Berlangsung selama empat hari, mulai 12 hingga 15 November 2025, kegiatan ini menampilkan cakupan industri yang luas, mulai dari makanan, minuman, jasa boga, hotel, restoran, kafe, hingga bakery.
Dalam kesempatan pembukaan, CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, menyampaikan kebanggaannya mengundang masyarakat global untuk hadir di pameran F&B terlengkap di Indonesia ini.
“Kami ingin pameran ini menjadi wadah di mana ide, inovasi, dan kemitraan bertemu untuk menciptakan dampak nyata bagi pertumbuhan industri nasional,” ujar Daud D. Salim, Rabu (12/11).
Para peserta dari berbagai negara yang turut serta seperti Thailand, Iran, Singapura, Arab Saudi, Malaysia, Vietnam, Mesir, Korea, Turki, Rusia, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Amerika Serikat, Pakistan, Maroco, Hongkong, Filipina, India, Jordania, Palestina, Dubai (UAE), Italia, Swiss, Jerman dan Indonesia.
Pameran ini juga menyoroti potensi domestik dengan menampilkan 100 UMKM unggulan Indonesia yang siap ekspor.
Dengan target lebih dari 90 ribu pengunjung, pameran ini dimeriahkan oleh berbagai aktivitas menarik, mulai dari Cooking Demo bersama hampir 1.000 food expert dan influencer di masing-masing booth peserta, hingga Baking Demo, Cake Decoration Demo, serta Pastry & Gelato Competition yang menampilkan kreativitas para profesional dan pelaku usaha bakery.
SIAL InterFOOD 2025 resmi dibuka, pameran makanan dan minuman terbesar se-Asia Tenggara yang mengajak UMKM hembus pasar global
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ratusan Pelaku UMKM Bogor Dilatih Memanfaatkan AI, Senjata Terbaru di Pasar Digital
- UMKM Binaan Pertamina Ini Berjaya Hingga Jadi Lokasi Penelitian Mahasiswa
- 4.909 Desa BRILiaN Besutan BRI Wujudkan Semangat Asta Cita untuk Pemerataan Ekonomi
- Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views
- BBM Bioetanol Dinilai Berdampak Luas Bagi Perekonomian dan Lingkungan
- Kiprah Bea Cukai di Logistics Expo 2025, Dukung UMKM dan Efisienkan Layanan Logistik