Siang Ini, Prabowo Bakal Lantik Suyudi Sebagai Kapolri Gantikan Listyo Sigit
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Prabowo.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Suyudi bakal dilantik pada Kamis (1/10) siang ini.
“Iya betul, (dilantik) jam 14.00,” ucap Teddy dalam pesan singkatnya kepada wartawan.
Adapun, Komisi III DPR RI memberikan persetujuan bagi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hal demikian terjadi saat Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi sebagai kandidat Kapolri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).
Suyudi dalam uji kelayanan mengaku bakal mengusung Polisi Bersama Masyarakat sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi ke depan.
"Menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian," kata Suyudi.
Suyudi dalam paparan juga menyebutkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang adil.
Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Prabowo.
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