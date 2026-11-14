Siap Akselerasi Agenda Kebangsaan, Fuji Abdul Rohman Yakin Raih 71% Suara

jpnn.com, JAKARTA - Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdul Rohman menyampaikan stabilitas keamanan, masalah pangan, hingga dinamika geopolitik merupakan tantangan yang nyata akan dihadapi bangsa ini.

“Pemuda Muhammadiyah harus bersatu dalam semangat soliditas guna menjawab tantangan itu agar tidak berdampak pada masyarakat,” ujar Fuji, saat memimpin konsolidasi di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11).

Konsolidasi ini turut dihadiri oleh 19 Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) pendukung, termasuk Ketua Tim Pemenangan/Ketua PWPM Sumsel Fajar Febriansyah.

Fuji menelaskan tantangan yang sudah di depan itu perlu disikapi dengan menyusun format terbaik untuk PP Pemuda Muhammadiyah sejak dini.

Sehingga, dapat memberikan dampak nyata untuk anggota, organisasi maupun masyarakat luas.

“Mari duduk bersama, samakan visi dan gerakan pada periode yang akan datang. Jangan sampai energi kita habiskan untuk persoalan internal, tentu itu tidak bijak,” ujar Magister Hukum Universitas Trisakti itu.

Baca Juga: Muhammadiyah Kenalkan Congklak dan Teknologi Kesehatan di Science Fair London

Dalam kesempatan ini, Fuji turut mengapresiasi kepemimpinan yang sudah berjalan di Pemuda Muhammadiyah.

Menurutnya, kerja-kerja yang sudah baik harus terus berkesinambungan lewat kolaborasi dan kesolidan organisasi.